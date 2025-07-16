ترمب: هناك سوء فهم بين سوريا والاحتلال ويجب تفادي الحرب

وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إن بلاده تتطلع إلى خفض التوتر في المنطقة، مؤكدًا استعداده للمساعدة في تحقيق الاستقرار داخل سوريا.

وأضاف ترمب، في تصريحات صحفية، أن هناك “سوء فهم” بين الجانبين السوري و”الإسرائيلي” ، بحسب وصفة ، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الطرفين في محاولة لتقريب وجهات النظر واحتواء التصعيد.

وأكد ترمب أن الأزمات في الشرق الأوسط لا تُحل بالقوة، بل من خلال الحوار والدبلوماسية، داعيًا المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية لتفادي حرب جديدة في المنطقة.

وأفاد موقع أكسيوس الأربعاء، نقلا عن مسؤول أميركي لم يُكشف عن هويته بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تقترب من التوصل إلى اتفاق لتهدئة الوضع بين إسرائيل وسوريا.

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو للصحفيين في البيت الأبيض في وقت سابق الأربعاء إنه يتوقع إحراز تقدم نحو خفض التصعيد خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على دمشق.