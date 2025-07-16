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ليلة أردنية .. بصوت الوطن وروح التراث!

6 ساعات ago
ليلة أردنية .. بصوت الوطن وروح التراث!

وطنا اليوم:ليلة من القلب… إلى القلب، حيث يصدح الفن الأردني الأصيل بأجمل الأصوات والأنغام، في أمسية تُشبه الأردن عراقة ، إحساس ، جد وحب
بمشاركة النجوم: نجم السلمان – صوت البادية وأغاني الفرح
ثمين حداد – حضور طربي بألوان الزمن الجميل
غادة عباسي – إحساس ناعم يلامس وجدان الجمهور
حمدي المناصير – نكهة أردنية خالصة ممزوجة بالشجن والطرب الأردن: عراقة، إحساس، وجد وحب!
تنظيم: نقابة الفنانين الأردنيين
على أرض المسرح الجنوبي – مهرجان جرش 2025
الوقت : 9:00
التاريخ : 29/7
المكان : المسرح الجنوبي


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