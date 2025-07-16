ليلة أردنية .. بصوت الوطن وروح التراث!

وطنا اليوم:ليلة من القلب… إلى القلب، حيث يصدح الفن الأردني الأصيل بأجمل الأصوات والأنغام، في أمسية تُشبه الأردن عراقة ، إحساس ، جد وحب

بمشاركة النجوم: نجم السلمان – صوت البادية وأغاني الفرح

ثمين حداد – حضور طربي بألوان الزمن الجميل

غادة عباسي – إحساس ناعم يلامس وجدان الجمهور

حمدي المناصير – نكهة أردنية خالصة ممزوجة بالشجن والطرب الأردن: عراقة، إحساس، وجد وحب!

تنظيم: نقابة الفنانين الأردنيين

على أرض المسرح الجنوبي – مهرجان جرش 2025

الوقت : 9:00

التاريخ : 29/7

المكان : المسرح الجنوبي