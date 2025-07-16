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إسرائيل تقصف رئاسة الأركان السورية والقصر الرئاسي في دمشق

16 يوليو 2025
إسرائيل تقصف رئاسة الأركان السورية والقصر الرئاسي في دمشق

وطنا اليوم:أفادت مصادر بأن مسيرات إسرائيلية استهدفت بعدد من الصواريخ، مبنى رئاسة الأركان السورية في العاصمة دمشق، كما شنت المسيرات هجوما قرب القصر الجمهوري.
وحسب المعلومات فإن الغارة استهدفت بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العسكرية في دمشق.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن “جيش الدفاع أغار قبل قليل على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق”، مؤكدة أنه يواصل “مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة”.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريحات إن القصف استهدف “هدفا قريبا من القيادة العامة بدمشق والضربات ستستمر بالتصاعد ما لم تستوعب الرسالة”. وأضاف “نقوم منذ 24 ساعة بتنفيذ ضربات متصاعدة ونستهدف مواقع تابعة للنظام في السويداء”.
وتابع كاتس أن وتيرة الضربات بسوريا سترتفع إذا لم تفهم دمشق الرسالة، مضيفا أن جنوب سوريا سيكون منطقة منزوعة السلاح.
وكان كاتس دعا في تصريحات سابقة الحكومة السورية لسحب قواتها من السويداء، وقال “على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء، ويسحب قواته إلى الوراء”.


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