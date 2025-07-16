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الاردن يبحث استيراد الأبقار والمواشي من كازاخستان

16 يوليو 2025
الاردن يبحث استيراد الأبقار والمواشي من كازاخستان

وطنا اليوم:أفادت وكالة أنباء كازاخستان (كازينفورم) أن 6 شركات كازاخستانية أبدت استعدادها لتوريد لحوم الضأن والأبقار والمواشي إلى الأردن.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في وزراة الزراعة الكازاخستانية مع ممثلي لجنة الرقابة والإشراف البيطري التابعة للخدمات البيطرية الأردنية.
وركزت المحادثات، وفق ما نشرته كازينفورم، على تنظيم تصدير اللحوم والمواشي المنتجة محليا إلى السوق الأردنية.
وأطلع الجانب الكازاخستاني الخبراء الأردنيين على النظام الوطني للرقابة البيطرية، وإجراءات التتبع وإصدار الشهادات، بالإضافة إلى قضايا الأمن الحيوي، مما سيضمن جودة وسلامة المنتجات المحلية.


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