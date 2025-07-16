تخصيص 239 راتب اعتلال عجز كلي وجزئي طبيعي دائم خلال النصف الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأربعاء، عن تخصيصها 239 راتب اعتلال عجز كلي وجزئي طبيعي دائم خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل العدد التراكمي إلى 28531 راتبا كما في 30 حزيران 2025.

وقالت المؤسسة، إنّ شروط استحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم الكلي أو الجزئي هي انتهاء خدمة المؤمن عليه، وأن يتقدم المؤمن عليه بطلب تخصيص راتب الاعتلال خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتهاء خدمته، وأن لا تقل اشتراكاته الفعلية عن 60 اشتراكا منها 24 اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجان الطبية في المؤسسة.

وبينت أنه يجوز للمؤمن عليه التقدم للمؤسسة بطلب فحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم، وذلك لمرتين فقط خلال مدة شموله بأحكام القانون شريطة أن تزيد عدد اشتراكاته عن 60 اشتراكاً من ضمنها 24 اشتراكا متصلا.

وأضافت المؤسسة أن المرجع الطبي في المؤسسة هو الجهة المختصة بإصدار التنسيب للمرجع المختص بإنهاء خدمات الموظفين العامين المشمولين بأحكام القانون بعد إحالتهم إليه من اللجنة الطبية العليا الحكومية لغايات استحقاق راتب اعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي الدائم.