بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

إسرائيل تعلن استهداف مدخل مقر هيئة الأركان السورية في دمشق

16 يوليو 2025
إسرائيل تعلن استهداف مدخل مقر هيئة الأركان السورية في دمشق

وطنا اليوم:أفادت وكالة الأنباء السورية، بسماع دوي انفجار قوي في العاصمة دمشق، الأربعاء، مضيفة أنه يجري التأكد من طبيعة الانفجار.
وأعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، “استهداف مدخل مجمع الأركان العامة في دمشق”.
وقالت، في بيان إنها “أغارت … على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق”.
في حين أعلن مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش أغار على مدخل مقر الأركان في رسالة موجهة للرئيس أحمد الشرع بشأن أحداث السويداء جنوب البلاد.
وقالت الإخبارية السورية إن مدنيين اثنين “أصيبا بجروح جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي وسط العاصمة دمشق”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته على الحدود مع سوريا بعدما حذر من أنه لن يسمح بوجود تهديد عسكري في جنوب سوريا وأنه سيتحرك وفق التطورات.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان “بناء على تقييم الوضع تقرر تعزيز عدد القوات في منطقة الحدود مع سوريا في منطقة السياج الأمني”.
وكانت قوات من وزارتي الدفاع والداخلية السورية قد دخلت مدينة السويداء الاثنين الماضي في محاولة لبسط السيطرة على الأحياء المضطربة لحفظ الأمن وإعادة الاستقرار.
وقصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافا تابعة للحكومة السورية في محافظة السويداء اليوم، في حين توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواصلة مهاجمة قوات الحكومة السورية حتى تنسحب من السويداء، وذلك تزامنا مع تجدد الاشتباكات في المدينة بين قوات الأمن السوري ومجموعات مسلحة.
ودعا كاتس الحكومة السورية لسحب قواتها من السويداء، وقال “على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء، ويسحب قواته إلى الوراء”.
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي: “لن نتخلى عن الدروز في سوريا وسنفرض سياسة نزع السلاح التي قررناها”.
وتفجرت هذه الأحداث عقب مواجهات مسلحة بين مجموعات درزية وأخرى بدوية شهدتها مدينة السويداء قبل أيام، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، منذ الأحد وخلفت قتلى وجرحى، وعلى إثرها دخلت قوات تابعة للجيش ووزارة الداخلية السورية سعيا لضبط الأمن في المدينة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:46

فداء مشهور القطيشات مبارك التخرج

20:44

على العهد … حين يروي الوطن حكايته في وجه قائده

20:43

العجارمة يرعى حفل تصفيات المراحل النهائية وإعلان الفائزين في برنامج الشباب الأن _ الأردن

20:41

جوزيف عطية في جرش… صوت بيروت يصدح في سماء الأردن!

20:40

فرقة جدل رجعت!

20:38

ترمب: هناك سوء فهم بين سوريا والاحتلال ويجب تفادي الحرب

20:30

وزير الداخلية يزور مركز حدود جابر ويشدد على تسريع إجراءات المسافرين

20:27

دروز يرفعون العلم الإسرائيلي في السويداء بعد تدخل تل ابيب ضد دمشق

20:21

نظام جديد للتكايا والزوايا والطرق الصوفية في الأردن

19:47

بريطانيا تُغلق الباب ببطء.. الطريق إلى الجنسية أصبح أطول وأقسى

19:42

جامعة آل البيت… وعين الحقيقة..!

19:39

سر غياب تيسير فهمي 13 عاما عن التمثيل

وفيات
وفيات الأربعاء 16-7-2025وفيات الثلاثاء 15-7-2025تمام موسى الحناحنه في ذمة اللهالجالية الأردنية بألمانيا تنعى المستشارة بمنظمة الشفافية كندة حتروفيات الاثنين 14-7-2025