5 إصابات بحادث قرب شارع الجامعة

وطنا اليوم:شهدت العاصمة عمّان، اليوم الأربعاء، استقرارًا ملحوظًا في الحركة المرورية على مختلف الطرق، وفقًا للتقرير الصباحي الصادر عن إدارة السير، والذي قدّمه الملازم أول مصعب المرايات.

وأوضح المرايات أنه تم التعامل مع عدد من العوامل المتروكة على جوانب الطرق، بالإضافة إلى عدد من الحوادث، أبرزها حادث دهس في منطقة طبربور أدى إلى إصابة متوسطة، وحادث اصطدام مركبة بجسم ثابت (عامود).

كما أشار إلى حادث وقع يوم أمس قرب إشارة الجامعة، حيث قامت مركبة بقطع الإشارة الحمراء واصطدمت بمركبة تابعة للباص السريع، مما أسفر عن خمس إصابات.

وأكد المرايات أن مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء مرفوضة تمامًا، محذرًا من التلاعب بلوحات الأرقام، والتي تتم مراقبتها ميدانيًا من قبل كوادر الإدارة المنتشرة على مدار الساعة.

وفيما يتعلق بالطرق الخارجية، أفاد النقيب أيمن الحراحشة من إدارة الدوريات الخارجية بأن الحركة نشطة على مختلف الطرق الخارجية، خاصة القادمة من محافظات الشمال باتجاه العاصمة، دون وجود أي عوائق مرورية.

وبيّن الحراحشة أن أبرز الحوادث التي تم التعامل معها كانت حادث تصادم على طريق إربد–عمان صباح الثلاثاء، نتج عنه إصابة متوسطة نُقلت إلى مستشفى الأمير حسين. كما تم صباح اليوم الأربعاء التعامل مع حادث تدهور على طريق الزرقاء–المفرق دون تسجيل إصابات.

وأضاف أن أبرز المخالفات التي تم رصدها خلال الساعات الماضية تمثلت في السرعة الزائدة، وعدم التزام الشاحنات بالمسرب الأيمن، مؤكدًا أن فرق الدوريات الخارجية تواصل جهودها الميدانية لضبط المخالفات وضمان السلامة العامة لجميع مستخدمي الطرق.

وأكدت إدارة السير والدوريات الخارجية مواصلة الرقابة والجاهزية الكاملة على الطرق الداخلية والخارجية، بهدف الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وسلامة المواطنين