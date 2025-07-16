ضبط شحنة أسلحة ضخمة قادمة من إيران إلى الحوثيين

وطنا اليوم:اعلنت السلطات اليمنية ضبط شحنة أسلحة ضخمة قادمة من إيران إلى ميليشيات الحوثي، تضم رادارات حديثة ومنظومات صواريخ ودفاع ٍجوي ومسيرات.

وقال عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن طارق صالح إنه تم ضبط شحنة أسلحة كبيرة تضم نحو 750 طنا قادمة من إيران في طريقها إلى الحوثيين.

وأضاف أن الشحنة توزعت بين منظومات صاروخية وبحرية وجوية ومنظومات دفاع جوي وصواريخ مضادة للدروع وقذائف وأجهزة تجسس.