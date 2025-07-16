بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

عودة فرق الإطفاء الأردنية بعد مشاركتها بإخماد حرائق الساحل السوري

16 يوليو 2025
عودة فرق الإطفاء الأردنية بعد مشاركتها بإخماد حرائق الساحل السوري

وطنا اليوم:بدأت فرق الإطفاء الأردنية، اليوم الأربعاء ، بالعودة إلى أرض الوطن، بعد تنفيذها مهمة إنسانية بطولية في الجمهورية العربية السورية، شاركت خلالها في إخماد الحرائق التي اندلعت في مناطق عدة من محافظة اللاذقية بالساحل السوري.
وكانت توجيهات ملكية سامية صدرت في وقت سابق إلى مديرية الأمن العام، لإرسال مجموعة من فرق الإطفاء المتخصصة في الدفاع المدني، دعما للأشقاء في سوريا ومساندتهم في مواجهة موجة الحرائق.
وأكدت مديرية الأمن العام أن الفرق المشاركة تم تزويدها بجميع المعدات والآليات الحديثة اللازمة، لضمان تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار، حيث بدأت عملها فور دخولها الأراضي السورية، إلى جانب فرق الإطفاء السورية.
وشكلت المشاركة الأردنية رسالة تضامن إنساني وأخوي، تعكس نهج المملكة الثابت في مد يد العون للدول الشقيقة في مختلف الظروف، وتؤكد جاهزية كوادر الدفاع المدني وكفاءتهم العالية في التعامل مع الكوارث.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:46

فداء مشهور القطيشات مبارك التخرج

20:44

على العهد … حين يروي الوطن حكايته في وجه قائده

20:43

العجارمة يرعى حفل تصفيات المراحل النهائية وإعلان الفائزين في برنامج الشباب الأن _ الأردن

20:41

جوزيف عطية في جرش… صوت بيروت يصدح في سماء الأردن!

20:40

فرقة جدل رجعت!

20:38

ترمب: هناك سوء فهم بين سوريا والاحتلال ويجب تفادي الحرب

20:30

وزير الداخلية يزور مركز حدود جابر ويشدد على تسريع إجراءات المسافرين

20:27

دروز يرفعون العلم الإسرائيلي في السويداء بعد تدخل تل ابيب ضد دمشق

20:21

نظام جديد للتكايا والزوايا والطرق الصوفية في الأردن

19:47

بريطانيا تُغلق الباب ببطء.. الطريق إلى الجنسية أصبح أطول وأقسى

19:42

جامعة آل البيت… وعين الحقيقة..!

19:39

سر غياب تيسير فهمي 13 عاما عن التمثيل

وفيات
وفيات الأربعاء 16-7-2025وفيات الثلاثاء 15-7-2025تمام موسى الحناحنه في ذمة اللهالجالية الأردنية بألمانيا تنعى المستشارة بمنظمة الشفافية كندة حتروفيات الاثنين 14-7-2025