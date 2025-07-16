عودة فرق الإطفاء الأردنية بعد مشاركتها بإخماد حرائق الساحل السوري

وطنا اليوم:بدأت فرق الإطفاء الأردنية، اليوم الأربعاء ، بالعودة إلى أرض الوطن، بعد تنفيذها مهمة إنسانية بطولية في الجمهورية العربية السورية، شاركت خلالها في إخماد الحرائق التي اندلعت في مناطق عدة من محافظة اللاذقية بالساحل السوري.

وكانت توجيهات ملكية سامية صدرت في وقت سابق إلى مديرية الأمن العام، لإرسال مجموعة من فرق الإطفاء المتخصصة في الدفاع المدني، دعما للأشقاء في سوريا ومساندتهم في مواجهة موجة الحرائق.

وأكدت مديرية الأمن العام أن الفرق المشاركة تم تزويدها بجميع المعدات والآليات الحديثة اللازمة، لضمان تنفيذ المهام بكفاءة واقتدار، حيث بدأت عملها فور دخولها الأراضي السورية، إلى جانب فرق الإطفاء السورية.

وشكلت المشاركة الأردنية رسالة تضامن إنساني وأخوي، تعكس نهج المملكة الثابت في مد يد العون للدول الشقيقة في مختلف الظروف، وتؤكد جاهزية كوادر الدفاع المدني وكفاءتهم العالية في التعامل مع الكوارث.