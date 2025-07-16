نزار مهيدات يوجه رسالة وداع وتقدير مع قرب انتهاء عقده في الغذاء والدواء

وطنا اليوم: وجّه الدكتور نزار محمود مهيدات، المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، رسالة شكر وتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله، وإلى أصحاب الدولة والمعالي الوزراء، وكوادر الأجهزة الأمنية، وزملائه في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بعد ثماني سنوات من الخدمة في عدة مواقع قيادية في القطاع الحكومي.

وأكد الدكتور مهيدات في رسالته اعتزازه الكبير بالثقة الملكية السامية التي أُوليت له خلال مسيرته المهنية، مجددًا العهد على البقاء الجندي المخلص في خدمة الوطن وقيادته.

كما عبر عن فخره بما تحقق من إنجازات نوعية خلال فترة عمله، والتي كان من أبرزها حصول المؤسسة على عدد من الجوائز المحلية والعربية والدولية، مشيدًا بالدور الهام لزملائه وكوادر المؤسسة في تحقيق هذه النجاحات.

وتاليا نص رسالة المهيدات:

رسالة شكر وتقدير

الى مقام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم و ولي عهده الامين سمو الامير الحسين بن عبدالله اطال الله بقاءه ..

دولة الدكتور هاني الملقي الاكرم

دولة الدكتور عمر الرزاز الاكرم

دولة الدكتور بشر الخصاونة الاكرم

دولة الدكتور جعفر حسان الاكرم

اصحاب المعالي وزراء الصحه

الدكتور محمود الشياب

الدكتور غازي الزبن

الدكتور سعد جابر

الدكتور نذير عبيدات

الاخ مازن الفراية

الدكتور فراس الهواري

الساده اجهزتنا الامنيه المغواره

و مع اقتراب انتهاء عقدي ونيلي ثقتكم السامية يا صاحب الجلالة و لثمان سنوات على التوالي مديراً عاماً لدائرة الشراء الموحد و مديراً عاماً لدائرة اللوازم العامة و مؤسساً لدائرة المشتريات الحكومية و مديراً عاماً للمؤسسة العامة للغذاء و الدواء .

فإنني اجدد عهدي و ولائي بأن اكون الجندي الوفي لهذا الوطن شاكراً و مقدراً ثقتكم العالية و على مدى السنوات السابقة كما و اتقدم من اخوتي و اخواتي موظفي المؤسسة العامة للغذاء و الدواء بكل فخر وامتنان، أتوجه إليكم جميعًا، زملائي وأصدقائي وشركائي في العمل، بأصدق كلمات الشكر والعرفان، لكل ما قدمتموه من دعم ومساندة خلال مسيرتي المهنية، ولكل بصمة تركتموها في طريقي، ولكل يد امتدت بخير، ولكل كلمة طيبة حفزتني، ولكل موقف نبيل أعانني على الاستمرار والمضي قدمًا.

إن ما تحقق من إنجازات وتقدّم شملَ حصول المؤسسة على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز كأفضل مؤسسة صحية رقابية وطنياً و حصولها على جائزة أفضل مؤسسة عربية حكومية و حصولي على افضل شخصية عربية عن قطاع الصحة و السكان و اعتماد المؤسسة العامة للغذاء والدواء على اعتمادات دولية تفضي الى فتح أسواق دوائية و غذائية جديدة عالمياً ، لم يكن ليرى النور لولا وقوفكم الصادق إلى جانبي، وإيمانكم العميق بقدراتي، وحرصكم على أن ننجح سويًا لا فرادى. وقد كان لوجودكم في محيط عملي أثر كبير في تغذية روح العطاء بداخلي، وتعزيز طاقتي في كل تحدٍّ واجهناه معًا وتحمل المسؤولية بكل أمانة وإخلاص مطبقين و مؤمنين بتوصيات جلالة الملك بأن غذاء الاردنيين و دوائهم هما خطوطاً حُمر ، فكنتم خير من عمل على تحقيق الامن الدوائي و الغذائي للمواطنين .

بارك الله بكم جميعًا، ووفقنا وإياكم و حمى الله وطننا و شعبنا العظيم و قيادتنا الحكيمة .

اخوكم ، الدكتور نزار محمود مهيدات