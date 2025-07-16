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قليل الشوق جديد الفنان سعود أبو سلطان

16 يوليو 2025
قليل الشوق جديد الفنان سعود أبو سلطان

وطنا اليوم:اطلق الفنان سعود أبو سلطان اغنية جديدة تحمل عنوان ” قليل الشوق ” وهي باللهجة الخليجية ، وتتميز الاغنية بطابعها الرومانسي المليء بالحب والمشاعر التي تعبر عن الألم والحنين ، من كلمات احمد اشرف المطري ، الحان وتوزيع حاتم منصور ، جيتارات جوزيف دمرجيان ، مكس وماستر حسني أبو زهرة ، وقام بأداء الكورال كورال الوطن .
جدير بالذكر ان الفنان سعود أبو سلطان يمتلك ارشيفا ثريا بالاغنيات التي تعامل فيها مع مجموعة كبيرة من الملحنين والشعراء ، ويتميز بدقة اختياراتة ونوعيتها .
وجاء في مطلعها : ‬
قليل الشوق كثير البعد والإهمال .. مفرّح فيني العذال .. ولا في قلبه ذرة ذوق
قليل الشوق حبيبي القاسي بزيادة .. وصارت قسوته عادة .. مزاجي ومستحيل يروق
شوية حُب .. طلبت وحبتين إحساس .. شوي شعور ياابن الناس .. وفرصة في سبيل القُرب
قليل الشوق تم اطلاقها على القناة الرسمية ” يوتيوب ” للفنان سعود أبو سلطان ، وعلى كافة المتاجر الموسيقية ، والاذاعات الخليجية والعربية .
للاستماع للعمل من خلال الرابط المرفق :


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