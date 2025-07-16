الأمانة : التعامل مع 40 شكوى سلامة عامة تتعلق بالأبنية في حزيران

وطنا اليوم:أكد مدير رقابة الإعمار في أمانة عمان المهندس محمد الحديد، أن وحدة السلامة العامة في أمانة عمان تلقت وتعاملت مع 40 شكوى خلال شهر حزيران الماضي.

وقال ، إن الشكوى التي تم الكشف عنها خلال الشهر الماضي ليست بالضرورة شيء خطير وقد تتعلق بتساقط القصارة وتشققات في الجدران، حيث هناك فرق بين التشققات الظاهرة للعيان التي تعتبر خطيرة على البناء وعن تلك التي تتعلق بالقصارة وهو أمر بسيط لا يؤثر على سلامة المبنى.

وبين عدد الشكاوى التي تتعلق بمجلس السلامة الوطني المختص في المباني تحت الإنشاء، أكبر من تلك التي ترد لأمانة عمان، حيث تتمحور في عدم التزام صاحب العمل بخطط إسناد الحفرية أو وجود تشققات وهبوط في الأساسات، وعليها يتحرك مجلس البناء الوطني من خلال لجانه الرقابية بالإضافة الى اللجان الرقابية في أمانة عمان، ويتم ايقاف صاحب العمل والزامه بوضع خطة لتصحيح الأخطاء التي حصلت وتدعيمها.

وأشار الحديد إلى أن مدير رقابة الإعمار في أمانة عمان عملت على زيادة عدد الجولات التفتيشية، كما تم وضع خطة لمتابعة الشكوى وزيادة عدد الكوادر التي تتعلق بالسلامة العامة، وذلك لمتابعة تقرير السلامة العامة الذي يصدر من اللجنة الإنشائية العليا وتوصياتها.