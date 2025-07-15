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الأردن يرحب بقرار حكومة سوريا وقف إطلاق النار في محافظة السويداء

55 ثانية ago
الأردن يرحب بقرار حكومة سوريا وقف إطلاق النار في محافظة السويداء

وطنا اليوم:رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، بقرار حكومة الجمهورية العربية السورية وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في الجنوب السوري، وشدّدت على ضرورة تهدئة الأوضاع وضبط النفس، وبما يضمن حقن الدم السوري وحماية المدنيين، وتطبيق القانون، وممارسة الدولة السورية سيادتها على كل أراضيها.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة دعم الأردن الحكومة السورية في جهود إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها ووحدتها وسيادتها، وتحفظ سلامة وحقوق وأمن كل السوريين


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