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هل تعرف أن النوم يمر بمراحل مختلفة…؟

دقيقتان ago
هل تعرف أن النوم يمر بمراحل مختلفة…؟
وطنا اليوم:ليس كل من ينام يستفيد حقًا من نومه!
النوم الصحي يمر بـ نوعين مهمين:
1.نوم غير حالم (NREM): يبدأ بالنوم الخفيف، ويصل إلى المرحلة الثالثة (N3)، وهي الأهم لترميم الجسم.
2.نوم حالم (REM): وفيه تحدث الأحلام الواقعية ويُنشّط الدماغ ذاكرته ومشاعره.
كل 90 دقيقة نمر بدورة كاملة من هذه المراحل… ونحتاج 4–5 دورات في كل ليلة (حوالي 7 ساعات).
إذا مررت بكل المراحل:
✅ جسمك يرمم نفسه
✅ ودماغك ينقّي عواطفه
✅ تستيقظ نشيطًا، حتى لو لم تتذكّر حلمًا
أما الأحلام؟ فوجودها طبيعي… لكن:
•إذا كانت واضحة ومريحة = نومك غالبًا منتظم
•إذا كانت كوابيس أو مزعجة = قد يكون نومك متقطع أو متأثر بالقلق أو بعض الأدوية
•إذا لم تتذكر شيئًا = ربما كنت في نوم عميق ومريح
أدوية مثل الفاليوم، الكورتيزون، ومضادات الاكتئاب تؤثر سلبًا على جودة النوم وتُقلّل الأحلام أو تُحوّلها إلى كوابيس.
الخلاصة:
النوم الجيد لا يُقاس بعدد الساعات فقط، بل بتوازن مراحله وجودته.
إذا حلمت أو لم تحلم… الأهم: هل استيقظت مرتاحًا؟
التفاصيل الكاملة والشرح العلمي المبسّط على فيسبوك:
https://www.facebook.com/share/1Zs3rSyApc/?mibextid=wwXIfr
د. جمال الدباس

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