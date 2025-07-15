هل تعرف أن النوم يمر بمراحل مختلفة…؟

وطنا اليوم:ليس كل من ينام يستفيد حقًا من نومه!

النوم الصحي يمر بـ نوعين مهمين:

1.نوم غير حالم (NREM): يبدأ بالنوم الخفيف، ويصل إلى المرحلة الثالثة (N3)، وهي الأهم لترميم الجسم.

2.نوم حالم (REM): وفيه تحدث الأحلام الواقعية ويُنشّط الدماغ ذاكرته ومشاعره.

كل 90 دقيقة نمر بدورة كاملة من هذه المراحل… ونحتاج 4–5 دورات في كل ليلة (حوالي 7 ساعات).

إذا مررت بكل المراحل:

✅ جسمك يرمم نفسه

✅ ودماغك ينقّي عواطفه

✅ تستيقظ نشيطًا، حتى لو لم تتذكّر حلمًا

أما الأحلام؟ فوجودها طبيعي… لكن:

•إذا كانت واضحة ومريحة = نومك غالبًا منتظم

•إذا كانت كوابيس أو مزعجة = قد يكون نومك متقطع أو متأثر بالقلق أو بعض الأدوية

•إذا لم تتذكر شيئًا = ربما كنت في نوم عميق ومريح

أدوية مثل الفاليوم، الكورتيزون، ومضادات الاكتئاب تؤثر سلبًا على جودة النوم وتُقلّل الأحلام أو تُحوّلها إلى كوابيس.

الخلاصة:

النوم الجيد لا يُقاس بعدد الساعات فقط، بل بتوازن مراحله وجودته.

إذا حلمت أو لم تحلم… الأهم: هل استيقظت مرتاحًا؟

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د. جمال الدباس