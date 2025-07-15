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تحرك ميداني لرئيس الوزراء في المفرق .. وقرارات فورية

دقيقتان ago
تحرك ميداني لرئيس الوزراء في المفرق .. وقرارات فورية

وطنا اليوم:بدأ رئيس الوزراء جعفر حسّان، الثلاثاء، جولة ميدانية في محافظة المفرق، استهلها بتفقد جمعية رعاية الطفل الخيرية في لواء البادية الشمالية الشرقية.
وأكد حسّان دعم الحكومة لجهود الجمعيَّة لتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها، خصوصا في مجال رعاية وتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة.
كما وجّه بزيادة الكوادر المختصة لهذه الغاية، وتزويد الجمعية بأجهزة ومعدات ضرورية، وتطوير مرافقها بما يمكنها من توسيع شريحة المستفيدين من خدماتها.
وتفقد حسان، مركز صحي مغير السرحان الشامل، واستمع من مراجعي المركز وكوادره إلى الاحتياجات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها.
ووجه بتسريع إجراء صيانة شاملة للمركز، ورفده بالكوادر المختصة والأجهزة الطبية اللازمة.
كما وجّه بإيجاد مبنى بديل وملائم لمركز صحي المفرق الأولي في أسرع وقت ممكن، ويشدد خلال تفقده للمركز على ضرورة تزويده بمختلف الاحتياجات اللازمة لخدمة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها.
كما وجه حسّان بدعم برامج التمويل الميسر لخريجي معاهد التدريب المهني لتمكينهم من إقامة مشاريعهم الصغيرة والمنزلية، وذلك خلال لقائه بعدد من المتدربات في معهد تدريب مهني المفرق.
وأكد حسّان خلال اللقاء أهمية توفير الفرص المناسبة للشباب لخوض تجارب ريادة الأعمال، داعيًا إلى تعزيز برامج الدعم المالي والتدريبي لضمان نجاح المشاريع الصغيرة التي تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لأصحابها.


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