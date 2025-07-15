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تشكيل لجنة ثنائية لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وسوريا

22 ثانية ago
تشكيل لجنة ثنائية لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وسوريا

وطنا اليوم:أكد وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، الثلاثاء، أن العلاقات التاريخية بين الأردن وسوريا “عادت إلى التألق بجهود الحكومات”، مشيرًا إلى وجود توجيهات ملكية بالوقوف إلى جانب سوريا منذ تغيّر النظام.
وأوضح القضاة خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية التجارية الأردنية السورية المشتركة، أن الجانبين أنشآ المجلس التنسيقي المشترك بين البلدين، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتذليل العقبات أمام العلاقة الاقتصادية.
من جانبها، استعرضت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي أبرز التوافقات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات، مشيرة إلى “توافق على تشكيل لجنة ثنائية لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وسوريا، وإعداد قوائم السلع، وتشكيل لجنة تواصل مباشر لمعالجة تحديات القطاع الخاص في التبادل التجاري”.
وأضافت الزعبي: “أكدنا على ضرورة تسريع فتح معبر باب الهوى، والتوافق على اعتماد شهادات المطابقة للمنتجات الأردنية التي ستدخل سوريا، كما سندرس اعتماد الأدوية الأردنية”، لافتة إلى “توافق على تدريب الجانب السوري على التحول الرقمي في وزارة الصناعة والتجارة”.
وفي الشأن الزراعي، قال الأمين العام لوزارة الزراعة محمد الحياري: “توافقنا على إعداد روزنامة زراعية بين البلدين تحقق مصالح واحتياجات الجانبين، وقد شهد التبادل التجاري بين البلدين نموًا كبيرًا”. وأضاف: “توافقنا على تعيين نقاط اتصال بين البلدين لتسريع العمل والابتعاد عن التعقيدات”.
من جهته، قال وزير الصناعة السوري محمد الشعار إن “سوريا عانت كثيرًا، ونحن اليوم أمام انفراج وتحديات كبيرة لإعادة الدولة من جديد، ونحتاج إلى مساعدة كل من هو مهتم في سوريا، والأردن هي البلد الأول”.
وشدد الشعار على أن “البلدين يحتاجان إلى اندماج المصالح بينهما، ولدينا هدف واحد مشترك وهو رفع المستوى المعيشي في البلدين”.


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