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وفد عسكري أردني يزور المناطق المتضررة من حرائق الغابات في الساحل السوري

15 ثانية ago
وفد عسكري أردني يزور المناطق المتضررة من حرائق الغابات في الساحل السوري

وطنا اليوم:زار وفد عسكري أردني، الثلاثاء، المناطق المتضررة من حرائق الغابات في الساحل السوري، ضمن جولة ميدانية شملت المواقع المتأثرة بالحريق، بمرافقة وزير الطوارئ والكوارث السوري رائد الصالح، ومحافظ اللاذقية، وعدد من المسؤولين المحليين.
وشملت الزيارة وفدًا من مرتبات الواجب الأردني لإطفاء الحرائق في سوريا، حيث تم الاطمئنان على سلامة الكوادر والاطلاع على حجم الأضرار في المواقع المجاورة.
وأكد الوفد الأردني خلال الجولة وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء السوريين، واستعداده لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة في جهود إخماد الحرائق، انطلاقًا من الواجب الإنساني والعلاقات الأخوية بين البلدين.
وتضمنت الجولة تفقدًا ميدانيًا لأخفض المناطق التي اندلعت فيها النيران خلال الأيام الماضية، والتي شهدت جهودًا مشتركة بين فرق الإطفاء السورية والدعم الفني واللوجستي المقدم من الأطراف المساندة.
وتأتي الزيارة في إطار التنسيق الإنساني والاستجابة الطارئة للأضرار الناجمة عن الحرائق الواسعة التي طالت مناطق حرجية وزراعية في الساحل السوري، وسط ظروف جوية صعبة ساهمت في توسّع رقعة النيران


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