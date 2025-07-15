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شهداء ومفقودون تحت الأنقاض في قصف إسرائيلي على غزة

31 ثانية ago
شهداء ومفقودون تحت الأنقاض في قصف إسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عدوانها الدموي على قطاع غزة، مستهدفة منازل المدنيين ومناطق لجوء النازحين، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى، بينهم أطفال.
وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد خمسة فلسطينيين، وإصابة آخرين، وفقدان عدد من الأفراد تحت أنقاض منزل لعائلة نصار في محيط ميدان الشهداء بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال، وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء غربي المدينة.
وفي تطور ميداني آخر، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية برج العودة (2) الواقع قرب مستشفى القدس في حي تل الهوا جنوب غربي المدينة، بعد تهديد مسبق، مما أدى إلى حالة من الهلع بين المرضى والطواقم الطبية والنازحين في المنطقة المحيطة.
كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، بينهم أطفال، في قصف استهدف خياما للنازحين في حي الرمال غربي غزة، حيث لجأت عشرات العائلات هربا من الغارات المتواصلة.
كما أفاد مصدر في مستشفى القدس باستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة أكثر من 30 آخرين، بينهم حالات حرجة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة عزام في حي تل الهوى.
وفي نبأ عاجل ورد صباح الثلاثاء، أكد مصدر في مستشفى الشفاء استشهاد النائب في المجلس التشريعي فرج الغول في قصف استهدف منزله بمدينة غزة فجر اليوم.
ومنذ السابع من تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال عدوانا متواصلا على قطاع غزة، أسفر حتى الآن عن استشهاد 58,386 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 139,077 آخرين، في حصيلة لا تزال غير نهائية. ولا تزال أعداد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر ودمار البنية التحتية.


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