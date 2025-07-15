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تواصل شكاوى المواطنين من انقطاع المياه في عدة محافظات

دقيقة واحدة ago
تواصل شكاوى المواطنين من انقطاع المياه في عدة محافظات

وطنا اليوم:شكا مواطنون في عدة مناطق من المملكة، ضعف وصول المياه إلى منازلهم وانقطاعها أحيانًا لعدم التزود الكافي خلال ساعات الضخ، مطالبين بحلول عاجلة لتحسين التزويد وضمان العدالة في التوزيع خلال الصيف الحالي.
من جانبه، أكد الناطق باسم وزارة المياه عمر سلامة، أن معدلات التزويد في معظم المناطق مقبولة، بل وتشير المؤشرات إلى أنها أفضل من المواسم الماضية.
وأوضح سلامة، أن الوزارة والجهات المختصة تتابع الشكاوى وتعمل على معالجتها بأقصى الجهود الممكنة.
ودعا المواطنين إلى تجنب بعض السلوكيات الخاطئة التي تفاقم المشكلة، مثل تسرب المياه من مرافق المنزل المعطلة، وهدر المياه.
وأكد على ضرورة وجود خزانات أرضية للتزود بالمياه ثم رفعها بالمضخات للاسطح، مشددًا على أن تعاون المواطنين والإبلاغ عن الاعتداءات هو ركيزة أساسية لإنجاح جهود الوزارة.


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