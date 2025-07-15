بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

مستوطنون يهاجمون شاحنات مساعدات أردنية متجهة إلى غزة

35 ثانية ago
مستوطنون يهاجمون شاحنات مساعدات أردنية متجهة إلى غزة

وطنا اليوم:تعرضت عشرات الشاحنات الأردنية التي تنقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة لهجمات من مستوطنين متشددين إسرائيليين، مما أسفر عن أضرار مادية لعدد من الشاحنات.
وأكدت مصادر وصول 29 شاحنة مساعدات أردنية من أصل 50 شاحنة إلى قطاع غزة.
وقالت المصادر، إن رحلة وصول الشاحنات إلى القطاع استغرقت أكثر من 24 ساعة، بسبب الهجمات والمضايقات التي تعرضت لها قافلة المساعدات من المستوطنين.
وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية قد أعلنت الأحد، أنها سيرت قافلة إغاثية جديدة مكوّنة من 50 شاحنة، محمّلة بالمواد الغذائية، وذلك بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي (WFP)، وبتنسيق مباشر مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وأوضحت الهيئة أن المساعدات ستُوزّع على العائلات الأشد حاجة، عبر آليات محلية مدروسة، تضمن وصول الطرود الغذائية إلى العائلات التي فقدت سُبل تأمين الاحتياجات اليومية، في ظل ظروف الحرب والحصار.
ومن الجدير بالذكر بأن الممر الإغاثي الأردني ومنذ بداية الأزمة قام بتزويد أهلنا في غزة بـ 7,815 شاحنة و53 طائرة عبر العريش و102 طائرة عمودية ضمن الجسر الجوي، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع الإغاثية داخل قطاع غزة بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:36

توم برّاك إذ يفتح النار على “سايكس- بيكو” وينافح عن “بلاد الشام”

09:34

66 % منهم من القطاع العام؛9500 متقاعد مبكر في النصف الأول من العام 2025

09:31

مسرحا أرتميس والصوت والضوء وشارع الأعمدة.. ثلاثية الفرح الأردني في جرش 2025

09:30

إعلان أسماء المشاركين في “بشاير جرش” للمواهب الشابة بنسخته 12

09:28

تمام موسى الحناحنه في ذمة الله

09:25

وزيرة السياحة والآثار تلتقي رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات

09:17

فرض حظر تجول في مدينة السويداء بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً

09:10

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب

09:07

وزير الخارجية: الأردن جاهز لإرسال مئات شاحنات المساعدات يوميًّا لقطاع غزة

01:49

مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية في ماعين يعقد اجتماع للجنة الصحية للتوعية والتثقيف الصحي

00:03

الطراونة يشكر كل من ساهم في إيصال الدم الأردني إلى غزة

22:53

العين السابق عبدالحكيم الهندي يكتب : هل يسمع دولة الرئيس “أنّات” القطاع السياحي والفندقي أم لا؟!

وفيات
تمام موسى الحناحنه في ذمة اللهالجالية الأردنية بألمانيا تنعى المستشارة بمنظمة الشفافية كندة حتروفيات الاثنين 14-7-2025وفيات الأحد 13-7-2025وفيات الخميس 10-7-2025