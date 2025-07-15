(و الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون)
صدق اللّٰه العظيم
بقلوب مؤمنة بقضاء اللّٰه وقدره إنتقلت الى رحمة اللّٰه جدتي والدة والدي ام عبدالحليم ( تمام موسى الحناحنه ) نسأل اللّٰه ان يتقبلها بواسع رحمته
الله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ..
اصلاة الجنازه الظهر في مسجد العباس – الهاشمي الشمالي الدفن في مقبرة الحلابات
تقبل التعازي في منزلي عمان الهاشمي الشمالي 0776480878
تمام موسى الحناحنه في ذمة الله
(و الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون)