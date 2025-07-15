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وزيرة السياحة والآثار تلتقي رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات

24 ثانية ago
وزيرة السياحة والآثار تلتقي رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات

وطنا اليوم:التقت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، في مقر الوزارة، اليوم الاثنين، رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات الدكتور حميد البطاينة، وعدداً من اعضاء الهيئة العامة والإدارية، حيث جرى بحث تعزيز سبل التعاون بين المنتدى والوزارة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير السياسات السياحية في المملكة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض نتائج المؤتمر السياحي الوطني الذي عقده المنتدى في الرابع عشر من حزيران 2025 تحت عنوان “الأردن الأخضر – الابتكار من أجل الاستدامة – تطوير السياحة كرافعة اقتصادية”.

وقالت الوزيرة عناب خلال اللقاء، “إن الأردن بلد آمن ومستقر رغم الاحداث الإقليمية المحيطة”، مبينة أن المنتج السياحي الأردني، بأصالته وتنوعه، يضاهي ما هو موجود في المنطقة، ونعمل على إبراز هذه القيمة للسائح المحلي والدولي على حد سواء.

واوضحت الوزيرة عناب، أن العمل مستمر على استثمار موسم الصيف عبر التركيز على أسواق جديدة واستهداف فئات متعددة تشمل الأشقاء العرب، والخليجيين، والأردنيين المقيمين في الخارج”.

واشارت، الى وجود خطة متكاملة للتسويق السياحي تتزامن مع بطولة كأس العالم، وتنفذها هيئة تنشيط السياحة بهدف فتح أسواق جديدة وزيادة الوعي بالمنتج السياحي الأردني.
ولفتت الوزيرة عناب، الى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات التكنولوجيا المرتبطة بالسياحة، بما يشمل الزيارات الافتراضية للمواقع الأثرية، وكذلك تطوير سياحة الأفلام، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لمراكز الزوار.
من جهته، أعرب رئيس المنتدى خلال اللقاء عن شكره وتقديره لوزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة على دعمهما الفاعل لنجاح فعاليات المؤتمر، مشيداً بالتعاون المثمر الذي يعكس حرص كافة الأطراف على دعم القطاع السياحي والنهوض به.

وقدّم رئيس المنتدى نسخة من توصيات المؤتمر إلى الوزيرة، كما قدم درع المنتدى تكريماً للوزيرة عناب على دعمها المستمر للقطاع السياحي الوطني.


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