فرض حظر تجول في مدينة السويداء بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً

وطنا اليوم:أعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة السويداء، العميد أحمد الدالاتي، عن دخول قوات وزارتي الداخلية والدفاع إلى مركز مدينة السويداء، بهدف تعزيز الأمن وحماية المدنيين بعد الأحداث الدامية التي شهدتها المدينة في الأيام الماضية.

وأكد الدالاتي أنه سيتم فرض حظر تجول في شوارع المدينة اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى إشعار آخر، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين. كما دعا أهالي السويداء إلى الالتزام بالبقاء في منازلهم أثناء سريان الحظر.

كما شدد العميد على ضرورة منع العصابات الخارجة عن القانون من استخدام المباني السكنية كأماكن للاختباء أو لمواجهة قوات الدولة، محملًا المرجعيات الدينية وقادة الفصائل المسلحة المسؤولية الوطنية والإنسانية في التعاون مع السلطات لتأمين مركز المدينة وضمان استقرار كامل المحافظة.

التوترات في السويداء

تشهد محافظة السويداء توترات مستمرة منذ عدة أيام، بلغت ذروتها يوم الأحد، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين عشائر البدو وفصائل محلية، على خلفية عمليات خطف متبادلة.

وأدت المواجهات إلى مقتل نحو 30 شخصاً وإصابة 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، ما دفع الجيش السوري وقوات الأمن الداخلي إلى نشر وحدات لفض النزاع والفصل بين الأطراف المتصارعة.

وصباح أمس الإثنين، تعرّض الجيش السوري على أطراف السويداء لهجوم نفذته مجموعة خارجة عن القانون، ما أدى إلى مقتل 18 من عناصره وإصابة آخرين بجروح، كما جرى اعتقال عدد منهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية السورية أعلنت اتخاذ قرار بالحسم في المحافظة، بهدف بسط الأمن، وإعادة المخطوفين، ووقف الانتهاكات والاشتباكات المتكررة.

ومساء الأمس، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد حسن عبد الغني إن الوضع العسكري في السويداء هو حالة اشتباك شديدة ولكن تتجه نحو السيطرة، مضيفاً في تصريح للإعلام الحكومي أن هناك حالة تقدم على عدة محاور وأنهم على مشارف مدينة السويداء، لافتاً إلى أن فصائل من داخل المحافظة تقوم بالتنسيق مع وزارة الدفاع.

وشدد عبد الغني على أن وزارة الدفاع لا تقاتل أحداً بل تطارد مجموعات خارجة عن القانون، مؤكداً مقتل 18 عنصراً من الجيش بهجمات مجموعات مسلحة في السويداء، وأكد عزمهم على إنهاء الاشتباكات العبثية وملاحقة المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء.

وقال في كلمة مصوّرة: “لقد آلم السوريين جميعاً وأحزن قلوبهم ما شهدته محافظة السويداء خلال الساعات الـ48 الماضية من اشتباكات محلية مؤسفة أدت إلى سقوط كثير من الضحايا والجرحى. جاءت هذه الأحداث نتيجة مباشرة لحالة الفراغ المؤسسي والإداري التي تعيشها المحافظة منذ عدة أشهر، والتي فتحت الباب أمام الفوضى والانفلات الأمني”.

واتخذت وزارة الدفاع السورية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، خطوات عاجلة لاحتواء الموقف، عبر الدفع بتعزيزات عسكرية وأمنية إلى المنطقة بهدف فض الاشتباكات والسيطرة على الوضع العام، بالتوازي مع استمرار قنوات التواصل والتنسيق مع الوجهاء في المحافظة.