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مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية في ماعين يعقد اجتماع للجنة الصحية للتوعية والتثقيف الصحي

دقيقتان ago
مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية في ماعين يعقد اجتماع للجنة الصحية للتوعية والتثقيف الصحي

وطنا اليوم – عقد مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية في ماعين بالتعاون مع مديرية صحة مادبا  اجتماع للجنة الصحية للتوعية والتثقيف الصحي برئاسة مديرة المركز السيده ثائره المشانكه وبحضور السيده غدير المعايطه من وحدة التربية والإعلام في مديرية صحة مادبا.
وتم خلال الاجتماع مناقشة  العديد من المحاور الأساسية المتعلقة بتعزيز برامج التوعية والتثقيف الصحي على مستوى منطقة ماعين والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين اللجنة والمركز ومديرية الصحة والجهات ذات العلاقة والجمعيات والمجتمع المحلي  في إيصال الرسائل الصحية و ضرورة مواكبة المستجدات الصحية وتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع بما يسهم في رفع مستوى الوعي والوقاية من الأمراض ودعم الجهود  لتحسين الصحة العامة للمجتمع في المنطقة وكذلك توجيه جهود اللجنة الصحية نحو الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع مثل الأسر الفقيرة  والأطفال  والنساء وكبار السن.

وتقرر عقد دورة تدريبية في قاعة مركز الاميرة بسمة لأعضاء اللجنة ولمدة ثلاثة أيام تاريخ ٣١،٣٠،٢٩ من الشهر الحالي.

وكانت مديرة المركز السيدة ثائرة المشانكة رحبت بالحضور وأكدت أهمية اللجنة في التوعية والتثقيف الصحي وتحقيق الأهداف المنشودة وتكاتف وتضافر الجهود لإنجاح عملها. فيما قدمت السيده غدير المعايطه من وحدة التربية والإعلام في مديرية صحة مادبا  ايجازاً عن أهداف اللجنة ومهامها مشيرة  الى انه سيتم  بعد نهاية التدريب وضع خطة توعوية وتثقيفية    ابتداءاً من شهر ٨ إلى شهر ١٢ قابلة للتنفيذ.

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