الطراونة يشكر كل من ساهم في إيصال الدم الأردني إلى غزة

وطنا اليوم – وجه الدكتور محمد حسن الطراونة رئيس لجنة أطباء من أجل القدس رسالة شكر وتقدير وامتنان لكل من ساهم في إيصال الدم الأردني إلى غزة. وقال في رسالته باسمه واسم اعضاء اللجنة ان الحملة الوطنية للتبرع بالدم لأهلنا الصامدين في قطاع غزة كانت

وأضاف إننا نخص بالشكر الجزيل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، درع الوطن وسيفه، على جهودهم الجبارة في إيصال هذه الشحنات الحيوية من الدم الأردني الطاهر إلى غزة العزة

وفيمايلي نص رسالته:

بقلوب ملؤها الفخر والامتنان، وباسم لجنة أطباء من أجل القدس، أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى كل يدٍ كريمة ساهمت في إنجاح الحملة الوطنية للتبرع بالدم لأهلنا الصامدين في قطاع غزة. لقد كانت هذه الحملة تجسيدًا حيًا لأسمى معاني الإنسانية والتكافل، وبرهاناً ساطعاً على وحدة الصف الأردني في نصرة الأشقاء.

إننا نخص بالشكر الجزيل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، درع الوطن وسيفه، على جهودهم الجبارة في إيصال هذه الشحنات الحيوية من الدم الأردني الطاهر إلى غزة العزة. لقد أثبتت قواتنا المسلحة، كعهدنا بها دائمًا، أنها على قدر المسؤولية، وأنها خط الدفاع الأول عن كرامة الأمة وعونها في الشراء.

كما نثمن عالياً الدور المحوري الذي قامت به الهيئة الخيرية الهاشمية، ذراع الأردن الإنساني، في تنظيم وتسهيل وصول هذه المساعدات المنقذة للحياة. جهودكم المقدرة تعكس الالتزام الأردني الراسخ بدعم صمود الشعب الفلسطيني.

وإلى نقابة الأطباء الأردنية، ممثلة بنقيبها الفاضل الدكتور عيسى الخشاشنة، وكل الأطباء والممرضين والمتطوعين الذين لبوا نداء الواجب، لكم منا كل التقدير. لقد كانت استجابتكم السريعة وكفاءتكم المهنية نبراسًا يضيء دروب العطاء.

ولا يفوتنا أن نشكر وزارة الصحة وبنك الدم الوطني والمستشفيات الخاصة التي فتحت أبوابها وسخرت إمكانياتها لإنجاح هذه الحملة النبيلة. لقد أظهرتم أروع صور التعاون والتكاتف لخدمة قضيتنا المركزية.

وأخيراً، وليس آخراً، أتقدم بالشكر الخاص لأعضاء لجنة أطباء من أجل القدس، شركاء العطاء والإنسانية: مقرر اللجنة الدكتور طارق الخطيب، والأعضاء الكرام الدكتور صدام الشناق الدكتور بلال العزام، الدكتور محمد بني عبدالرحمن، الدكتور شوقي صبحة، الدكتور مظفر الجلامدة، الدكتور حازم القرالة، الدكتور محمد الكوفحي، والدكتور ياسر القضاة. الدكتور شادي بني هاني والدكتورة كاتبة الربضي لقد كنتم بحق نبض هذه الحملة وروحها المتفانية.

إن ما قدمناه هو قطرة في بحر صمود أهلنا في غزة، ولكنها قطرة أردنية صافية تروي ظمأ الجرحى وتشد أزر المرابطين. ليبقى الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة وشعبه الأبي، سنداً وعوناً لأشقائه في فلسطين، حتى ينبلج فجر النصر والتحرير.

عاش الأردن حراً عربياً، وعاشت فلسطين حرة أبية.

الدكتور محمد حسن الطراونة

رئيس لجنة أطباء من أجل القدس