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الأردن يرسل وحدات دم إلى مستشفيات شمال غزة وجنوبها

دقيقتان ago
الأردن يرسل وحدات دم إلى مستشفيات شمال غزة وجنوبها

وطنا اليوم:وصلت، الاثنين، شحنة من وحدات الدم إلى قطاع غزة، مخصصة لدعم المستشفيات في شمال القطاع وجنوبه، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وتوجّهت وحدات الدم بشكل مباشر إلى المستشفيات التي تعاني من نقص حاد في الإمدادات الحيوية، في ظل ما تشهده مناطق واسعة من غزة من أوضاع إنسانية وصحية كارثية، ويأتي هذا الدعم استكمالًا لجسر الإغاثة الأردني المتواصل، الذي لم يتوقف منذ بداية الحرب.
وتواصل الهيئة الخيرية الهاشمية، بتوجيهات ملكية، إرسال المساعدات الطبية والإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، في إطار موقف أردني ثابت في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في أحلك الظروف.
ويُعد دخول وحدات الدم خطوة إنسانية حيوية للمساهمة في إنقاذ الأرواح، وتعزيز صمود الطواقم الطبية في مواجهة التحديات المتفاقمة داخل القطاع.


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