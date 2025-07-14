وزير الداخلية يؤكد أهمية تكريس العمل المؤسسي والتشاركية بين البلديات

وطنا اليوم:زار وزير الداخلية، مازن الفراية، اليوم الاثنين، محافظة مادبا، واجتمع بالمجلس الأمني ورئيس لجنة بلدية مادبا، بحضور محافظ مادبا، الدكتور حسن الجبور، والحكام الإداريين.

وبيّن الفراية أن هذه الزيارة تُعد باكورة زياراته إلى جميع المحافظات، للوقوف على مدى الجاهزية والانسجام في العمل الميداني بين المجالس التنفيذية، واللجان البلدية، ولجان مجالس المحافظات.

وأكد أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المعنيين، بهدف تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، وضرورة دعم ومساندة لجان البلديات ومجالس المحافظات خلال الفترة المقبلة، لتتمكن من تنفيذ مهامها وواجباتها باقتدار، إلى حين انتخاب المجالس الدائمة.

وشدد الفراية على اللجان البلدية بوجوب الأداء المنتج والعمل الدؤوب، والاستفادة من تجارب البلديات المتميزة، والتشاور المشترك فيما بينها، مع أهمية العمل بسلاسة في تنفيذ المشاريع القائمة، وتقييم جدواها في تحقيق الصالح العام، دون الاحتكام إلى أي اعتبارات ضيقة.

وركّز الوزير الفراية على أهمية تكريس النظام العام، من خلال العمل المؤسسي المنتظم، ووفق أحكام التشريعات النافذة، بما يطمئن المواطنين على حقهم في الحصول على الخدمات العامة دون الحاجة لأي تدخلات، مؤكدًا ضرورة أن تبرز مظاهر العمل المؤسسي الفاعل من خلال النتائج العملية التي يجب أن يلمسها المواطن على أرض الواقع في مختلف المجالات الخدمية والعامة.

واستمع الوزير الفراية إلى إيجاز من محافظ مادبا وأعضاء المجلس الأمني، حول العلاقة المتينة التي تربط مختلف الأجهزة والدوائر في المحافظة، تنفيذًا لرسالتها الأساسية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وحرصها على تطبيق القانون.

كما استعرض رئيس لجنة بلدية مادبا الأحوال العامة للبلدية، مشيرًا إلى الخطط التي تم وضعها كخارطة طريق أمام اللجنة في عملها خلال الفترة المقبلة.

بعد ذلك، زار وزير الداخلية مديرية أحوال وجوازات مادبا، والتقى المواطنين والموظفين، واستمع إليهم مباشرة، وأوعز باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة بعض الملاحظات. كما تفقّد المبنى الجديد لدار محافظة مادبا – قيد الإنشاء، واطلع على مراحل التقدم في سير العمل به