مندوبا عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي وجوخ والجميعان والنابلسي

وطنا اليوم – مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى آل وجوخ وعشيرة الجميعان وعشيرة النابلسي وآل الكيالي.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم العميد الطيار المتقاعد موسى سامي اسماعيل وجوخ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم آل وجوخ وآل أباظة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما زار العيسوي، بيت عزاء المرحومة نهاد إبراهيم عماري، أرملة المرحوم اللواء شفيق فرحان جميعان، ونقل تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، على ذوي الفقيدة، وعموم عشيرة الجميعان والعماري، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وخلال زيارته بيت عزاء المرحوم الحاج وائل عادل النابلسي، نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة النابلسي، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.