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إزالة شجرة سقطت على مركبة في إربد

55 ثانية ago
إزالة شجرة سقطت على مركبة في إربد

وطنا اليوم:أزالت بلدية إربد الكبرى شجرة زنزلخت معمرة يتجاوز عمرها 22 عاما وذلك عقب سقوطها جزئيا على مركبة كانت متوقفة في المنطقة الواقعة جنوب ميدان الشهداء.
وقال مدير الحدائق في البلدية المهندس قاسم الروسان إن الشجرة سقطت نتيجة تسوس داخلي في جذعها وضعف بنيتها ما أدى إلى انكسار عدد من أغصانها وسقوطها على المركبة بالتزامن مع هبوب الرياح.
وأضاف المهندس الروسان أنه تم التعامل مع الشجرة بشكل فوري من قبل كوادر البلدية حيث تم قصها وإزالتها بالكامل بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستمرار في الموقع وذلك حفاظا على السلامة العامة مشيرا إلى أن البلدية تتابع حالة الأشجار في مختلف مناطق المدينة ضمن خطة دورية للصيانة والرصد الوقائي.


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