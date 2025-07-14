بلدية غرب إربد تخصص مقراً للبريد الأردني في كفريوبا

وطنا اليوم:أعلنت بلدية غرب إربد عن تخصيص مبنى في منطقة كفريوبا لاستخدامه كمقرّ لمكتب البريد الأردني، في إطار تيسير تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال رئيس لجنة البلدية، محمد القضاة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود البلدية الهادفة إلى دعم المؤسسات الوطنية، وتوفير بنية تحتية مناسبة لتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف أن البلدية ماضية في تقديم كل أشكال الدعم الممكنة لتسهيل عمل مؤسسات الدولة في مناطقها، لا سيّما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، كمنطقة كفريوبا، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات تسهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، وتعزيز حضور الخدمات الرسمية في مختلف التجمعات السكانية