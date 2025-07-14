الصفدي: النسيج الوطني في الأردن قوي ومتماسك وبأبهى صوره

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس النواب احمد الصفدي أن النسيج الوطني في الأردن قوي ومتماسك وبأبهى صوره بأبنائه من المسلمين والمسيحيين، محافظين على إرث الوطن ومنجزاته ووحدته، وشركاء في البناء والإنجاز، وتجمعنا قيم المحبة والتسامح.

وقال الصفدي خلال استقباله في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الإثنين، سفير الفاتيكان في الأردن المطران جوفاني بيترو دال توزو، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمر في الدفاع عن عدالة القضية الفلسطينية، والسعي لوقف الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى القطاع.

وأشار إلى أن الأردن يعتز بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي حافظت على هوية المدينة المقدسة في وجه جميع المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.

وأوضح أن جلالة الملك تصدى لمحاولات تهجير المسيحيين في الشرق، ورفض كل الضغوطات، معبرا بضمير ووجدان الشعب الأردني عن رفض كل مخططات تهجير الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وأشار إلى أن جلالته بذل كل جهد ممكن في سبيل رفع المعاناة عن الفلسطينيين، ويواصل تحركاته الدولية من أجل التوصل إلى تسوية عادلة تضمن الحقوق الفلسطينية كاملة، على أساس “حل الدولتين”.

من جهته، أكد سفير الفاتيكان أهمية دور جلالة الملك صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيرا إلى أن هذه الوصاية مسؤولية عظيمة تصون المدينة المقدسة، بما تمثله من أبعاد روحية وحضارية، وتحافظ على نسيجها الفريد.

وقال، إن العالم يعترف بالدور الإيجابي والمميز الذي يقوم به الأردن في تعزيز السلام والتفاهم في المنطقة، مؤكدا أن الكرسي الرسولي يقدر جهود جلالة الملك في هذا الصراع، ودعوته المستمرة إلى السلام، وتشديده على ضرورة التمسك بمبادئ الإنسانية.

وشدد السفير توزو على ضرورة تزويد سكان غزة بالإمدادات اللازمة لتلبية احتياجاتهم، مشيدا بالدور الإنساني المهم الذي يقدمه الأردن في تقديم المساعدات الإغاثية