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محمد الطراونة يعود الى الواجهة من بوابة الدولية للسيليكا

20 ثانية ago
محمد الطراونة يعود الى الواجهة من بوابة الدولية للسيليكا

وطنا اليوم:”الشركة الدولية لصناعات السيليكا” اعلنت مؤخرا عن وقوع حدث جوهري اعادة محمد يوسف الطراونة الى الواجهة مرة اخرى ولكن هذه المرة من بوابة السيليكا بعد ان تم نقل ملكية السهم من شقيقه رئيس مجلس الادارة سليمان يوسف الطراونة الى شقيقه محمد حيث اصبحت ملكية الاخير %35.7 بمعنى ان ثلث الشركة بات مملوكا لمحمد الطراونة “ابو عون” والثلث الاخر باسم ابنه سند الذي يملك ذات النسبة مع والده
الدولية لصناعة السيلكا والتي تم شرائها قبل عدة سنوات من ملاكها او اسهمهم التي باتت حكما بيد ال الطراونة دون معرفة الاسباب التي دفعتهم لشراء تلك لشركة التي كانت تعاني من ظروف معقدة وصعبة قبل ان يتم اعادة هيكلتها مجددا وبالرغم من ذلك فان الشركة بقيت ضمن اطار بيع هذه المادة الى الخارج وبكميات غير تجارية فيما تشير بيانات الشركة ان وضعها المالي متوسط الى حد ما ويبقى السؤال الاهم والذي يثار هذه الايام ويدخل تحت بند التغييرات في ملكية اسهم الشركة والتي احدثت تغيرا ساهم في خلق مسيطرين جدد على الشركة من قبل محمد الطراونة الذي عاد من جديد ليقطف اسهم شقيقه بتوافق مدروس وموزون بالتفاهم ما جعله صاحب القرار الاول في الشركة والتي يبدو ان ابو عون لديه رؤيا وخطة بالتعامل مع الشركة التي في حال استثمار منتجاتها وادارتها بشكل جيد ستكون مثمرة ومربحة على كافة الاصعدة


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