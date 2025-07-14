وطنا اليوم:أعلنت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، عن تأجيل اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه، التي كان من المقرر عقدها غدا الثلاثاء.

وقالت الوزارة، إنه بناء على التنسيق المشترك مع الأشقاء في الجمهورية العربية السورية، تقرر تأجيل اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية السورية المشتركة للمياه، التي كان من المقرر عقدها في دمشق غدا الثلاثاء، إلى الأول من آب المقبل، وذلك نظرا للأحداث الأخيرة في الجنوب السوري.