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الجيش اللبناني يضبط أحد أضخم معامل تصنيع الكبتاغون

8 ثواني ago
الجيش اللبناني يضبط أحد أضخم معامل تصنيع الكبتاغون

وطنا اليوم:أعلن الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، عن ضبط أحد أكبر معامل تصنيع حبوب “الكبتاغون” المخدرة في منطقة البقاع، وذلك خلال عملية دهم نُفذت في بلدة اليمونة بقضاء بعلبك.
وأوضح الجيش في بيان رسمي أن العملية جاءت إثر توافر معلومات لدى مديرية المخابرات حول وجود معمل رئيسي لإنتاج “الكبتاغون”، حيث نفذت دورية من المديرية، بمؤازرة وحدة من الجيش، مداهمة ناجحة أسفرت عن ضبط المعمل، الذي وصف بأنه من أضخم معامل تصنيع المخدرات التي تم اكتشافها حتى اليوم.
وأشار البيان إلى أن وحدات الجيش قامت بتفكيك المعدات والآلات المستخدمة في التصنيع، والتي بلغ وزنها نحو 10 أطنان، وتم تدمير قسم منها في الموقع، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من حبوب “الكبتاغون”، ومادة “الكريستال” المخدرة، إضافة إلى مواد مخدرة أخرى.
كما أضاف البيان أن الجيش استقدم جرافة لردم نفق يبلغ طوله نحو 300 متر، كان يُستخدم للتنقل من وإلى المعمل، إضافة إلى تخزين جزء من المعدات داخله.
وأكد الجيش أن التحقيقات مستمرة، وأن الجهود قائمة لتوقيف جميع المتورطين في هذه القضية.


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