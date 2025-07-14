مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين في أحداث أمنية متزامنة بقطاع غزة

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القوات الإسرائيلية تعرضت لـ3 “حوادث أمنية” متزامنة في حيي التفاح والشجاعية شرقي مدينة غزة وفي خان يونس جنوبي قطاع غزة اليوم الاثنين، وأكدت تسجيل قتلى وجرحى.

وتحدثت المصادر الإسرائيلية عن ما وصفتها بـ”كارثة جديدة” و”قتال صعب” في الحادث الأمني الأول بشرق مدينة غزة، وأكدت مقتل 3 جنود باستهداف دبابة ميركافا بقذيفة مضادة للدروع.

وكشفت عن تفعيل بروتوكول هانيبال خشية وقوع أحد الجنود في الأسر، وعثر على الجندي لاحقا.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن هبوط مروحيات إسرائيلية في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة تزامنا مع تحليق كثيف لمقاتلات حربية، وأكدت تعرّض المنطقة لقصف مدفعي وإطلاق قنابل دخانية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن طائرات للجيش تنفذ عملية إجلاء من غزة إلى مستشفى تال هاشومير وسط إسرائيل.

وفي الحادث الثاني، أعلنت كتائب القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خان يونس، وأكدت أنها رصدت تدخل المروحيات لإجلاء ضحايا الحادث.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية تسجيل قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال في خان يونس.

وشهد قطاع غزة في الأيام الأخيرة تصاعدا لعمليات المقاومة التي استهدفت قوات الاحتلال، وأعلن جيش الاحتلال الثلاثاء الماضي مقتل 5 جنود من كتيبة (نتساح يهودا) التابعة للواء كفير وإصابة 14 آخرين في معارك بشمال قطاع غزة.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 196 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

ومنذ اندلاع الحرب قتل 890 ضابطا وجنديا إسرائيليا وأصيب أكثر من 6 آلاف، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات بإخفاء خسائره الحقيقة.