صفقة إماراتية – سورية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس

وطنا اليوم:أعلنت دمشق أمس الأحد توقيع اتفاقية مع شركة “موانئ دبي العالمية” بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس، بحضور الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

الصفقة تشمل إنشاء محطة متعددة الأغراض، وتوسيع الخدمات اللوجستية، وتطوير مناطق صناعية وتجارية حرة، ضمن خطة طويلة الأمد لتحديث البنية التحتية للموانئ السورية.

رئيس مجلس إدارة “موانئ دبي العالمية”، سلطان أحمد بن سليم، أكد أن ميناء طرطوس “بوابة حيوية لتصدير الصناعات السورية”، مشيرًا إلى سعي الشركة لتحويله إلى مركز لوجستي إقليمي.

الاتفاق يأتي في سياق تحولات سياسية كبرى، أبرزها رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا بقرار من الرئيس دونالد ترامب، ما فتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الدولية. كما تزامن ذلك مع إزالة “هيئة تحرير الشام” من قائمة الإرهاب الأمريكية، بعد مشاركتها في إسقاط نظام بشار الأسد أواخر 2024.

وتسعى الحكومة السورية الجديدة لاستقطاب استثمارات كبرى، حيث سبق أن وقعت عقودًا استراتيجية، أبرزها: عقد بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير قطاع الطاقة، مع تحالف يضم شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة. واتفاقية لـ30 عامًا مع شركة CMA CGM الفرنسية لتشغيل ميناء اللاذقية.