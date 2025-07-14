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ارتفاع أسعار الذهب محليًا 30 قرشًا

43 ثانية ago
ارتفاع أسعار الذهب محليًا 30 قرشًا

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين، 30 قرشا لغرام الـ 21، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين، 68.40 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 66.20 دينارًا.
أما أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، فقد بلغت 78.60 دينارًا، و60.90 دينارًا، و46.20 دينارًا على التوالي


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