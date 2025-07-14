الجالية الأردنية بألمانيا تنعى المستشارة بمنظمة الشفافية كندة حتر

وطنا اليوم:نعت الجالية الأردنية في ألمانيا مستشارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة الشفافية الدولية في برلين كندة حتر.

وقالت الجالية إن الراحلة كانت رمزًا للعطاء والتفاني، حيث أسهمت بجهودها المتميزة في تعزيز قيم الشفافية والنزاهة، ممثلةً الأردن بصورة مشرفة في المحافل الدولية.

اشتهرت كندة حتر بدورها كمستشارة إقليمية في منظمة الشفافية الدولية، وبقلبها الرحب الذي احتضن أبناء الجالية الأردنية في الغربة، مقدمةً الدعم والإرشاد لكل محتاج.

كانت جسراً يربط المغتربين بوطنهم الأم، حاملةً في روحها الأصالة الأردنية، ومزرعةً للخير في كل مكان وصلته.