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أقدم رئيس دولة في العالم يرشح نفسه لولاية ثامنة

26 ثانية ago
أقدم رئيس دولة في العالم يرشح نفسه لولاية ثامنة

وطنا اليوم:أعلن أقدم رئيس دولة في العالم حاليا، رئيس الكاميرون بول بيا صاحب الـ92 عاما، ترشحه لولاية ثامنة، الأحد.
وقال بيا في منشور على منصة “إكس”: “أنا مرشح لانتخابات الرئاسة التي ستجري في 12 أكتوبر 2025. كونوا على ثقة أن تصميمي على خدمتكم يتناسب مع التحديات الجادة التي نواجهها”.
ويتولى بيا السلطة منذ عام 1982، وشغل سابقا منصب رئيس الوزراء منذ عام 1975، ويقضي هو وزوجته معظم وقتهما في سويسرا.
وفي العام الماضي، تم حظر التكهنات بشأن صحته رسميا في الكاميرون، الذي يسكنه نحو 30 مليون نسمة.
والكاميرون ديمقراطية متعددة الأحزاب رسميا، لكن أحزاب المعارضة والمجتمع المدني وحرية الصحافة تواجه قيودا.
واتهمت المعارضة الحكومة بالتلاعب في الانتخابات السابقة عام 2018، بعد أن أظهرت النتائج الرسمية حصول بيا على 71 بالمئة من الأصوات، بينما حصل أقرب منافسيه على 14 بالمئة.
وكانت الكاميرون مستعمرة ألمانية في السابق، وتم تقسيمها بين فرنسا وبريطانيا بعد الحرب العالمية الأولى.
ومنذ عام 2017، أسفر صراع عنيف بين المناطق الناطقة بالفرنسية والإنجليزية في البلاد عن مقتل 6500 شخص على الأقل ونزوح حوالي 600 ألف شخص.
وقال المحامي المدافع عن حقوق الإنسان نكونغو فيليكس أغبور لوكالة “أسوشيتد برس”، إن “إعلان الرئيس بيا الترشح مجددا دليل واضح على جمود عملية الانتقال السياسي في الكاميرون. بعد أكثر من 40 عاما في السلطة ما تحتاجه البلاد هو التجديد وليس التكرار. يستحق الشعب الكاميروني تغييرا ديمقراطيا وقيادة خاضعة للمساءلة”.
يذكر أن عددا من حلفاء بيا القدامى أعلنوا مؤخرا انشقاقهم ليعلنوا ترشحهم للرئاسة


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