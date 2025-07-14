فيديو جثث مدفونة سراً يقود يوتيوبر شهير إلى المحكمة

وطنا اليوم:أثارت السلطات الهندية الجدل بعد أن ألقت القبض على اليوتيوبر الشهير سمير إم دي، بسبب نشره مقطع فيديو أنشئ باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتضمن معلومات اعتُبرت “مضللة وخيالية” بشأن قضية حساسة تتعلق بجثث مدفونة سراً في منطقة دارماستالا، بولاية كارناتاكا.

وسارعت شرطة دارماستالا إلى تسجيل قضية ضد سمير، متهمةً إياه بتعمد تقديم رواية مزيفة للوقائع، وتجاهل شهادات رسمية أدلى بها شهود ومشتكون داخل المحكمة، بهدف إثارة القلق العام وتأجيج مشاعر الغضب لدى الرأي العام.

ووفقاً لتقارير أمنية، فإن الفيديو الذي نشره سمير على قناته في “يوتيوب” استند إلى محتوى تم توليده بواسطة الذكاء الاصطناعي، ما جعله محط انتقادات واسعة وصلت إلى حد رفع دعوى جنائية ضده.

وتضمنت لائحة الاتهامات الموجهة إلى سمير بنوداً متعددة من قانون العقوبات الهندي، على خلفية مزاعم بأن الفيديو الجديد يتناول قضية دفن فتيات بشكل غير قانوني، بطريقة تتعمد التضليل والإثارة.

وتأتي هذه التطورات بعدما سبق لسمير أن أثار ضجة واسعة في الهند بسبب فيديو تناول قضية اغتصاب “سوجانيا” الشهيرة في دارماستالا، وهو ما جعله شخصية معروفة ومثيرة للجدل في الأوساط الرقمية.

ورغم الخطورة القانونية التي يواجهها، يشهد اليوتيوبر الشهير حملة دعم من قبل عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الذين يعتبرون ما قام به يدخل ضمن حرية التعبير، بينما يرى آخرون أن توظيف الذكاء الاصطناعي لنشر روايات زائفة قد يُحدث بلبلة مجتمعية، ويقوض الثقة في المعلومات