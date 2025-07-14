وزارة المياه تكشف تفاصيل العثور على موظف متوفٍ في مكتبه

وطنا اليوم:كشفت وزارة المياه تفاصيل العثور على موظف متوفى في مكتبه بالوزارة خلال وجوده على رأس عمله.

الناطق الرسمي باسم وزارة المياه عمر سلامة أكد أن قطاع المياه يعمل به 3500 موظف وهم يعملون على مدار الساعة.

وأوضح سلامة أن البعض أطلق العنان لاتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد الوزارة.

وبين أن الموظف المتوفى، مهندس في الأربعينيات من عمره وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة وعين في الوزارة عام2010 ويعتبر مميزا في عمله.

وأفاد أن المتوفى حاصل على استثناء منذ عام2014 للعمل خارج ساعات الدوام الرسمي بحكم طبيعة وظيفته التي تستوجب العمل لساعات إضافية، والعمل أيام الجمعة والسبت في بعض الأحيان.

وأشار إلى أن أخر موظف شاهد المتوفى كان في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الخميس الماضي وهو يعمل، موضحا أنه توفي في ساعة متأخرة من يوم الخميس داخل موقع أرشفة الملفات.

وقال إن العاملين في تنظيف المكاتب وجدوا المهندس المتوفى في الساعة السادسة والنصف من صباح يوم السبت، حيث اعتقدوا في البداية أنه جالس يؤدي عمله قبل أن يدركوا أنه متوفى.

وذكر أن المهندس المتوفى غير متزوج ومقلّ في حديثه، وذويه فتحوا بيت عزاء يوم أمس الأحد بعد موارته الثرى.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت يوم السبت على جثة المهندس داخل مكتبه، وفق ما أفاد به مصدر أمني.

وكشف الطب الشرعي عن أن سبب الوفاة يعود إلى احتشاء “عضلة القلب”