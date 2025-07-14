المعهد المروري الأردني يطلق مشروعا وطنيا لتأهيل السائقين

وطنا اليوم:أطلق المعهد المروري الأردني، بالتعاون مع هيئة تنظيم النقل البري، مشروعا وطنيا لتأهيل وتدريب السائقين والعاملين في قطاع النقل البري، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بكفاءة السائقين وتعزيز السلامة المرورية على الطرق الأردنية.

وأوضح المقدم المهندس فيصل فريحات، رئيس شعبة التدريب والمناهج في المعهد المروري الأردني، أن المشروع يأتي تنفيذا للتشريعات المعمول بها في قانون هيئة تنظيم النقل البري، ويندرج ضمن تعليمات تنظيم المؤهلات الواجب توفرها في سائقي النقل البري.

وأشار فريحات إلى أن المعهد المروري الأردني، بصفته جهة تدريبية معتمدة محليا وإقليميا ودوليا، قد تم اعتماده رسميا كمركز تدريب معتمد لهذا المشروع. وتبلغ مدة الدورة التدريبية يومين، بواقع 10 ساعات تدريبية، وتمنح شهادة صلاحية مدتها خمس سنوات، مقابل رسوم رمزية مقدارها 20 دينارا تُدفع لمرة واحدة.

محاور التدريب وأنماط النقل المستهدفة

ويتناول البرنامج التدريبي عدة محاور أساسية، منها: التشريعات والأنظمة المرورية، مفاهيم القيادة الآمنة والقيادة الوقائية، التحديثات البيئية والتقنية المؤثرة على قطاع النقل، والسلوكيات الخاطئة والتصويب المهني المستمر.

ويشمل التدريب خمسة أنماط رئيسية من أنماط النقل البري، هي: نقل المواد الخطرة والقابلة للانفجار، النقل العام والسياحي وشركات التأجير، نقل الطلاب، الحافلات الخصوصية، الشحن الثقيل.

وأوضح فريحات أن التعليمات الجديدة تلزم جميع سائقي الفئات المذكورة بالحصول على الدورة التدريبية المتخصصة، سواء كانوا يعملون حاليًا أو ينوون الالتحاق بهذا القطاع، إذ أصبح الحصول على تصريح القيادة السنوي مشروطًا بإتمام هذه الدورة.

التدريب لكافة الفئات العمرية وفي جميع المحافظات

وشدد فريحات على أهمية التدريب المستمر، بما يشمل السائقين ذوي الخبرة، مشيرًا إلى دراسات علمية أظهرت أن التدريب يرفع من جاهزية السائقين للتعامل مع المواقف الطارئة بنسبة تصل إلى 20 بالمئة، ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث المرورية بنسبة قد تصل إلى 30 بالمئة.

وأضاف أن البرنامج لا يقتصر على المركز الرئيسي للمعهد، بل سيتم تنفيذه في جميع محافظات المملكة، بالتنسيق مع ضباط الارتباط والمؤسسات والشركات الراغبة بتأهيل سائقيها ضمن مواقعها، مما يسهل الوصول والتسجيل ويعالج تحديات المكان والوقت