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الصحفي فارس الحباشنة يشيد بأخلاق الشاب علي المومني الذي أسعفه بعد الاعتداء عليه

دقيقة واحدة ago
الصحفي فارس الحباشنة يشيد بأخلاق الشاب علي المومني الذي أسعفه بعد الاعتداء عليه

وطنا اليوم:أشاد الزميل الصحفي فارس الحباشنة، بموقف الشاب علي بكر المومني، الذي أسعفه ونقله إلى مستشفى ابن الهيثم ليلة حادثة الاعتداء التي تعرّض لها مؤخراً في العاصمة عمّان.

وقال الحباشنة في منشور له: “التقيت الليلة بالبطل الشاب، علي بكر المومني، الذي أنقذني وأسعفني في تلك الليلة السوداء”، واصفاً إيّاه بأنه “بطل يستحق أكثر من تكريم، وشكر موصول”.

وأثنى الحباشنة على شهامة المومني، الذي يعمل في توصيل الطلبات، قائلاً: “الرجولة، الشهامة، والفزعة الأردنية الحقيقية، ما تزال حاضرة رغم زمن البلطجة والملثمين والخفافيش”.

وختم الحباشنة منشوره بشكر خاص للمومني ولكل أصحاب النخوة والفزعة من الأردنيين، مؤكداً أن حديثه عن هذه الحادثة الإنسانية لن يتوقف عند هذا الحد.

يُشار إلى أن الحباشنة كان قد تعرّض لاعتداء جبان من قبل مجهولين ملثمين، في حادثة أثارت ردود فعل واسعة واستنكاراً كبيراً من الجسم الإعلامي والشارع الأردني.

 


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