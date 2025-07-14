ترامب يعلن تسليح أوكرانيا بصواريخ باتريوت ويهاجم بوتين

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الأحد أنه سيرسل صواريخ دفاع جوي من طراز باتريوت إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ضرورية لحماية أوكرانيا من الهجمات الروسية لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يتحدث بلطف ثم يقصف الجميع في المساء”.

ولم يفصح ترامب عن عدد الصواريخ التي يعتزم إرسالها إلى أوكرانيا، لكنه قال -في تصريحات للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة خارج واشنطن- إن الاتحاد الأوروبي سيعوض الولايات المتحدة عن تكلفتها.

وازداد استياء الرئيس الأميركي من بوتين بسبب تجاهل محاولاته للتفاوض على وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

ويطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحصول على المزيد من القدرات الدفاعية للتصدي للهجمات التي تشنها روسيا يوميا بالصواريخ والطائرات المسيرة.

وقال ترامب “سنرسل إليهم صواريخ باتريوت، وهم في أمس الحاجة إليها. بوتين فاجأ الكثير من الناس. يتحدث بلطف ثم يقصف الجميع في المساء. هناك مشكلة حقيقية، وهذا لا يروق لي”.

وأضاف “سنرسل لهم قطعا متنوعة من العتاد العسكري شديد التطور. هم سيدفعون لنا ثمنها بالكامل، وهذا هو النهج الذي نريده”.

ولم يحدد ترامب من المقصود بعبارة “هم سيدفعون لنا ثمنها بالكامل”، كونه أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعوض بلاده عن تكلفتها.

ويعتزم الرئيس الأميركي الاجتماع هذا الأسبوع مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته لمناقشة الوضع في أوكرانيا وقضايا أخرى.