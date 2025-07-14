الإثنين: انخفاض طفيف على الحرارة والطقس صيفي

وطنا اليوم:تنخفض درجات الحرارة اليوم الاثنين، بشكل طفيف، ويكون الطقس صيفيا عاديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الثلاثاء، صيفيا عاديا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويطرأ الاربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية، وحارا جدا في الأغوار الجنوبية والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ويكون الطقس الخميس، حارا نسبيا في اغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 34 – 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 – 19، وفي المرتفعات الشمالية 28 – 17، وفي مرتفعات الشراة 29 – 18، وفي مناطق البادية 39 – 20، وفي مناطق السهول 33 – 19، وفي الأغوار الشمالية 39 – 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 – 27، وفي البحر الميت 40 – 26، وفي خليج العقبة 41 – 27 درجة مئوية.