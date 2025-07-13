“التربية” تنظم ورشة لتعزيز التعليم المهني في الجنوب

وطنا اليوم – نظمت وزارة التربية والتعليم في محافظة العقبة، اليوم الأحد، ورشة عمل تشاورية مع ممثلي القطاع الخاص في إقليم الجنوب، لبحث آليات التعاون في مجال التعليم المهني والتعليم القائم على العمل. وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع مشترك مع “اليونسكو” ووزارة الشؤون العالمية الكندية، يستمر لأربع سنوات تحت عنوان: “تحويل التعليم والتدريب المهني والتقني في الأردن”، ويهدف إلى تطوير نظام التعليم المهني ليتماشى مع متطلبات سوق العمل، ويعالج قضايا البطالة والتفاوت بين الجنسين.

وأكد مستشار وزير التربية للتعليم التقني والمهني، المهندس هشام الرفاعي، أن الورشة تسعى لتطوير نموذج فاعل لمشاركة القطاع الخاص في التعليم المهني، استنادا إلى مراجعة شاملة أنجزت في كانون الأول 2024 حول هذا الموضوع.

وتعد الورشة جزءا من سلسلة ورشات تنسيقية تنفذها الوزارة بالتعاون مع “اليونسكو” في أقاليم المملكة كافة، تمهيدا لإطلاق مرحلة التنفيذ الفعلي للتعليم القائم على العمل في عدد من المدارس التجريبية، بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.