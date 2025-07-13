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وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري

40 ثانية ago
وفاة الرئيس النيجيري السابق محمد بخاري

وطنا اليوم:توفي الرئيس النيجيري السابق، محمد بخاري، الأحد، عن عمر 82 عاما، بحسب ما أعلن سكرتيره الصحفي.
وجاء في بيان رسمي أن بخاري توفي عصر اليوم في إحدى عيادات لندن.
كما ذكر المتحدث باسم الرئيس الحالي بولا تينوبو في منشور على منصة “إكس”: “توفي الرئيس بخاري اليوم في لندن في حوالي الساعة 4:30 مساء (15:30 بتوقيت جرينتش) بعد صراع طويل مع المرض”.

من هو محمد بخاري؟
هو الرئيس السابق لنيجيريا بعد انتخابات مارس 2015.
-فاز بولاية ثانية واستمر في منصبه حتى 2023، وكان جنرالا وسياسيا سابقا.
-ولد في عام 1942 في قرية صغيرة تدعى “دورا”، تقع في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا قرب الحدود مع تشاد.
-التحق بالجيش وعمره لم يتجاوز 19 سنة ثم درس الفنون العسكرية في بريطانيا قبل أن يعود إلى بلاده ليتقلد مناصب عسكرية هامة.


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