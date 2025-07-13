بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

شرطة دبي تعتقل 3 بلجيكيين مطلوبين للإنتربول وتسلمهم لبلادهم

26 ثانية ago
شرطة دبي تعتقل 3 بلجيكيين مطلوبين للإنتربول وتسلمهم لبلادهم

وطنا اليوم:أعلنت شرطة دبي، الأحد، عن نجاحها في إلقاء القبض على ثلاثة مواطنين بلجيكيين يُعتبرون من المشتبه بهم الرئيسيين والمطلوبين في بلدهم، لتورطهم في قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدة أنه تم تسليمهم إلى السلطات البلجيكية.
وفي بيان رسمي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة “إكس”، أوضحت شرطة دبي أن عملية الاعتقال تمت بناءً على نشرات دولية حمراء صادرة عن الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).
وذكر البيان أن المطلوبين الثلاثة، الذين أدرجتهم أيضاً وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) ضمن قوائمها، هم:
ماتياس أكيازيلي
جورجي كيم
عثمان بلوطي
وأكدت شرطة دبي أن العملية تمت في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة.
وأضاف البيان أنه جرى تسليم المشتبه بهم بسرعة إلى السلطات في بلجيكا، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، مما يعكس التزام دبي بدورها الفاعل في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:37

توتر دامٍ في السويداء.. عشرات الضحايا بصدامات بين عشائر البدو وفصائل محلية

19:22

بريطانيا تقدم 5.5 مليون جنيه استرليني لدعم اللاجئين في الأردن

19:15

Orange Jordan Empowers Youth by Sponsoring Job Fairs at Several Universities

19:13

المهندس عبدالحكيم محمود الهندي يكتب : دروسٌ أردنية تُعَلّم

19:09

الفريق الأردني لمكافحة حرائق الساحل السوري يخمد جميع القطاعات التي كان مسؤولا عنها

19:06

اخر قرارات رئاسة الوزراء

18:23

هيئة شباب كلنا الأردن تطلق برنامج لتعليم اللغة الإنجليزية في مادبا

16:55

رئيس جامعة عمان الأهلية يتسلم راية المهرجان التكنولوجي الوطني لعام 2026

16:52

بلدية اربد :تأخر مشروع حسبة الجورة سببه أخطاء بالتصميم

16:51

العيسوي يلتقي فعاليات شعبية وقيادات كنسية من محافظة الكرك

16:16

بسبب ترامب.. استنفار أمني غير مسبوق في نهائي مونديال الأندية

16:09

لاستكمال عربات جدعون .. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتظر قرار الحسم

وفيات
وفيات الأحد 13-7-2025وفيات الخميس 10-7-2025وفيات الثلاثاء 8-7-2025وفيات الاثنين 7-7-2025وفيات الأحد 6-7-2025