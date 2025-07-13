شرطة دبي تعتقل 3 بلجيكيين مطلوبين للإنتربول وتسلمهم لبلادهم

وطنا اليوم:أعلنت شرطة دبي، الأحد، عن نجاحها في إلقاء القبض على ثلاثة مواطنين بلجيكيين يُعتبرون من المشتبه بهم الرئيسيين والمطلوبين في بلدهم، لتورطهم في قضايا الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكدة أنه تم تسليمهم إلى السلطات البلجيكية.

وفي بيان رسمي نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر منصة “إكس”، أوضحت شرطة دبي أن عملية الاعتقال تمت بناءً على نشرات دولية حمراء صادرة عن الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وذكر البيان أن المطلوبين الثلاثة، الذين أدرجتهم أيضاً وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) ضمن قوائمها، هم:

ماتياس أكيازيلي

جورجي كيم

عثمان بلوطي

وأكدت شرطة دبي أن العملية تمت في إطار التنسيق الوثيق والتعاون المستمر بينها وبين أجهزة إنفاذ القانون الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة.

وأضاف البيان أنه جرى تسليم المشتبه بهم بسرعة إلى السلطات في بلجيكا، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، مما يعكس التزام دبي بدورها الفاعل في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.