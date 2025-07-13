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الفريق الأردني لمكافحة حرائق الساحل السوري يخمد جميع القطاعات التي كان مسؤولا عنها

دقيقة واحدة ago
الفريق الأردني لمكافحة حرائق الساحل السوري يخمد جميع القطاعات التي كان مسؤولا عنها

وطنا اليوم:أكد قائد الفريق الأردني لمكافحة حرائق الساحل السوري، المقدم مهند العجارمة، التمكن من منع امتداد النيران على المحاور كافة، معتبرا ذلك الخطوة الأهم باتجاه السيطرة عليها.
وتحدث مساء الأحد، عن بؤرة حريق فعالة في منطقة كسب يحيطها أسطول من آليات الدفاع المدني وطائرات الإطفاء خاصة من كوادر سلاح الجو الملكي الأردني لإطفائها.
وأوضح أن جميع قطاعات الحرائق التي كان الفريق الأردني مسؤولا عنها مع الجانب السوري مخمدة بشكل كامل ويتم التعامل معها بتبريدها على مراحل قد يتم الانتهاء منها في غضون ثلاثة أيام، مؤكدا أن الكوادر والآليات موجودة في الميدان على مدار الساعة.
وأشار إلى 71 مرتبا مشاركا على قدرة عالية من الكفاءة والدراية العلمية بإطفاء حرائق الغابات، مجهزين بنحو 20 من أحدث الآليات والمعدات المتطورة للتعامل مع مثل هذا النوع من الحوادث.
وأضاف أن الفريق الأردني شارك مع الجانب السوري، خلال مكافحة الحرائق، في التخلص من ألغام وذخائر عمياء، مؤكدا أنه لم تسجل أي إصابات، ما يعد إنجازا للأردن.
وذكر أن الفريق الأردني تجاوز الصعوبات من التضاريس الصعبة وسرعة الرياح والأماكن الضيقة، والآن تجاوزها إلى مرحلة التعافي والتبريد.


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