اخر قرارات رئاسة الوزراء

وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم البحث العلمي والابتكار لسنة 2025، وذلك تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع جهود تحديث القطاع العام، واستكمالاً لمتطلَّباته وذلك بعد صدور قانون معدِّل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 6 لسنة 2025 حيث نصت المادة السابعة منه على نقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، مع حقوقه وموجوداته ويعتبر الخلف القانوني والواقعي له.

ومن شأن التَّعديل إضفاء الصبغة القانونية اللازمة لنقل تبعية صندوق دعم البحث العلمي والابتكار من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.

وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات والآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017م، على المركبات التَّابعة لوزارة الزراعة التي تعمل على نقل السماد العضوي غير المعالج.

ويأتي القرار بهدف الحفاظ على الصحَّة العامَّة والبيئة، والحدّ من الأضرار التي قد تنتج عن عمليَّة نقل السَّماد العضوي غير المعالج، من الإضرار بالبيئة، وضمان أن تتم عملية نقل هذا النَّوع من الأسمدة وفق أفضل الممارسات منعاً للأضرار البيئيَّة التي قد تنتج عنها.